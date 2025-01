Gli studenti dell’Isc all’impianto di Picenambiente

Nei giorni scorsi gli studenti dell’Istituto comprensivo di Ripatransone hanno visitato l’impianto di selezione della Picenambiente attivo nella località collinare del piceno. "È stata una giornata ricca di spunti e conoscenze, durante la quale i ragazzi hanno potuto vedere da vicino il processo di separazione della plastica e comprendere l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo – ha affermato il sindaco Alessandro Lucciarini – Intendo ringraziare l’Isc di Ripatransone, in particolar modo gli studenti e i docenti per la partecipazione a questo importante evento educativo, a Picenambiente per l’accoglienza e a Marche Rifiuti Zero per il continuo impegno verso un futuro più sostenibile".