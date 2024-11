Grande successo alla presentazione del libro su Pasqualina

Un pubblico delle grandi occasioni per il primo degli incontri di ’Librarsi’ promossi dalla Lido degli Aranci a Grottammare. Sala consiliare gremita per assistere alla presentazione del libro ’Pasqualina la chiaroveggente. Là dove non osa il vento’, scritto con la collaborazione del professor Stefano Petracci. Presente all’iniziativa la dottoressa Donella Pezzola, nipote della chiaroveggente con la conduzione del professor Luigi Portelli. Nel corso del pomeriggio è stata tracciata la figura di Pasqualina, nata nell’agosto del 1904 e morta il 30 giugno del 2005, che per decenni ha visitato migliaia di persone. Questo era il suo particolare ’potere’, viaggiare nel corpo umano e scoprire malattie che neppure i macchinari di allora riuscivano a scovare. L’autore ha letto alcuni passaggi del libro in cui sono emerse le varie ’prove’ cui fu sottoposta Pasqualina da medici e ricercatori degli ospedali di Roma e Bologna, tutti concordi nell’affermare l’alto valore delle sue diagnosi, anche quelle effettuate su pazienti a notevoli distanze in Italia e all’estero. Al termine molti dei presenti che l’hanno conosciuta, hanno raccontato le loro esperienze, dando ulteriore credito a quanto riportato nella pubblicazione.