Grottammare raccontata dalle telecamere de La7

Il legame tra Grottammare e il suo papa sarà raccontato nella puntata di Bell’Italia in viaggio, il programma itinerante di La7 condotto da Fabio Troiano, oggi alle ore 14. L’occasione è la messa in onda del servizio girato i primi di dicembre nel vecchio incasato, dove una troupe, accompagnata dallo storico locale Gianluca Traini, ha raccolto immagini suggestive, esplorato scorci caratteristici e registrato aneddoti sul papa Sisto V, con focus sulle chiese di Santa Lucia e di San Giovanni.

Il progetto, promosso dalla Regione Marche, si inserisce nel più ampio racconto dedicato ai sei pontefici marchigiani celebrati dalla mostra Papi e Santi marchigiani a Castel Sant’Angelo, in corso a Roma fino al 2 marzo 2025. Bell’Italia in viaggio è un prodotto che unisce il prestigio e la competenza di brand autorevoli nei loro rispettivi ambiti media - Bell’Italia mensile dedicato al racconto e alla scoperta del Belpaese, e La7, tv leader per l’informazione e intrattenimento di qualità, nell’obiettivo di fare un viaggio alla scoperta delle regioni e delle tradizioni della penisola, attraverso territori e culture diverse.