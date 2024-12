I bambini piantano alberi per il pianeta

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ISC Castel di Lama 1 hanno partecipato a due importanti eventi di educazione ambientale: il primo ‘Puliamo il Mondo’, che rappresenta un’opportunità fondamentale per coinvolgere le nuove generazioni nella lotta contro l’inquinamento. Non è stata solo un’attività di volontariato, ma anche un’importante esperienza educativa. Gli studenti delle classi 3A, 3B, 3D, hanno partecipato attivamente a quest’iniziativa. Per la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della pulizia e della tutela dell’ambiente è intervenuta la delegata di ‘Picena Ambiente’ la signora Marida. Agli alunni è stato fornito tutto il materiale occorrente, quindi armati di guanti, sacchi e tanta voglia di fare la differenza, hanno partecipato con entusiasmo alla pulizia del parco di Via Trento, della Pace e della Libertà. La giornata è proseguita con un altro evento speciale, la ‘Festa dell’albero’. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti hanno partecipato attivamente alla piantumazione di due alberi di acero e di carpino nel cortile della scuola ‘Enrico Mattei’.