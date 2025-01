I grandi scrittori a scuola

Ha preso il via ieri mattina all’Iss Orsini Licini il progetto nazionale ’Educare alla pace’ con un incontro di grande impatto emotivo e formativo, promosso dall’Aicvas di Ancona, in collaborazione con la Libreria Rinascita. Il tema centrale dell’incontro è stata la ‘Guerra civile spagnola’, un tragico capitolo della storia europea che ha ispirato il capolavoro di Picasso, Guernica e che costituisce lo sfondo dell’omonimo romanzo di Carlo Lucarelli, testo che gli studenti hanno letto in preparazione di questo evento e dei successivi.

Il prof Costantino Di Sante dell’Università del Molise ha guidato gli studenti del triennio in un affascinante viaggio nel tempo, ricostruendo le cause, gli eventi e le conseguenze di uno dei conflitti più sanguinosi del XX secolo. Il tema della Guerra Civile Spagnola, approfondito in relazione al celebre quadro di Picasso e al romanzo di Lucarelli, ha catturato l’attenzione degli studenti. Di Sante, con la sua competenza e capacità di coinvolgere, ha offerto un quadro storico dettagliato e appassionante, trasportando i ragazzi nel cuore del conflitto che, per molti aspetti, ha anticipato i tragici eventi della seconda guerra mondiale.

"Questo progetto rappresenta, per i nostri ragazzi, un’importante occasione di riflettere su un passato che ci parla ancora oggi – ha commentato la dirigente scolastica Cinzia Pettinelli – La Guerra Civile Spagnola, con la sua carica simbolica, ci ricorda l’importanza della pace e della convivenza civile. Sensibilizzare i giovani ai temi della pace, della guerra e della cittadinanza attiva, in un momento storico in cui i conflitti armati continuano a mietere vittime innocenti è un tema fondamentale per costruire un futuro di pace".

Il progetto Educare alla pace proseguirà nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno ancora gli studenti in diverse attività: a fine febbraio è in programma la visione del film Il maestro che promise il mare, poi il 26 e 27 marzo gli studenti incontreranno gli scrittori Massimo Carlotto e Giuseppe Palumbo con la loro graphic novel ’Tomka, il Gitano di Guernica’, infine il progetto si concluderà nei giorni 8 e 9 maggio con gli incontri-dibattito con Carlo Lucarelli, autore del romanzo ’Guernica’.

Valerio Rosa