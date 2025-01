I lavori a Cupra anti allagamento sono al rush finale

C’è soddisfazione tra le fila dell’amministrazione comunale di Cupra Marittima per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei corsi d’acqua in particolare nei sottopassi sulla statale Adriatica del fosso Sant’Andrea e del fosso delle Cupe. Sottopassi che negli anni si sono riempiti di detriti che hanno ristretto il passaggio dell’acqua. In occasione di eventi straordinari, finisce per esondare e allagare la Nazionale, com’è avvenuto il 18 e il 19 settembre scorso. Dopo il sopralluogo eseguito tra comune e tecnici del Genio civile regionale, sono stati finanziati i lavori per la messa in sicurezza dei due corsi d’acqua le cui opere stanno per essere chiuse. "Oggi è stato ultimato l’abbassamento del letto del fosso delle Cupre – ha affermato il sindaco Alessio Piersomini – nel tratto che attraversa la statale 16; prima dell’intervento c’era uno spazio in altezza di circa 50 centimetri nella parte a monte. Nella parte a valle l’altezza ottenuta consente di poter entrare con un mezzo meccanico per fare manutenzione, cosa impensabile prima dei lavori. Ultimato anche l’intervento a monte con la realizzazione delle briglie e delle gabbionate per contenere la velocità dell’acqua verso valle".