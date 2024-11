I ringraziamenti dell’Avezzano all’Atletico Ascoli

Il giorno dopo la gara sospesa contro l’Avezzano a causa del grave infortunio capitato al portiere e al difensore dell’Avezzano, tutte le preoccupazioni sono state rivolte allo stato di salute dei due atleti usciti dal Don Mauro Bartolini di Monticelli comunque coscienti. E’ stata la società abruzzese a comunicare lo stato dei suoi due calciatori. "Le condizioni dei nostri ragazzi sono discretamente buone – è stato scritto in un comunicato – Sono vigili e coscienti. Sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti. Tac e lastre hanno scongiurato la presenza di emorragie e fratture. Attendiamo fiduciosi l’esito degli ulteriori esami. Superato il trauma dello spavento di ieri, ci corre l’obbligo, oltre il piacere, di ringraziare in primis la dottoressa Roberta Danieli, rapida nell’intervenire scongiurando il peggio, e successivamente il presidente dell’Atletico Ascoli Graziano Giordani, il direttore sportivo Mario Marzetti e tutti i dirigenti e collaboratori dell’Atletico Ascoli per la disponibilità, la vicinanza e l’assistenza offerta Un augurio speciale di pronta ripresa per i nostri ragazzi. Forza Alberto. Forza Andrea". E anche l’Atletico Ascoli ha emesso nel pomeriggio di ieri un comunicato per tranquillizzare un po’ tutti. "Il patron Cavalier Graziano Giordani, unitamente ai soci e a tutta la società dell’Atletico Ascoli – hanno scritto sui social – esprimono la più profonda gratitudine nei confronti della Dottoressa Roberta Danieli, anestesista e rianimatore presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, per la dedizione e la professionalità mostrata a seguito dello scontro di gioco tra i due calciatori dell’Avezzano Calcio. Solamente la prontezza e le competenze del medico, supportato dagli operatori sanitari presenti, ha fatto sì che la delicata situazione si risolvesse senza gravi conseguenze. L’Atletico Ascoli augura ad Alberto e ad Andrea di tornare a calcare i campi da calcio nel più breve tempo possibile".

Valerio Rosa