I sindaci del Piceno insieme per il futuro del territorio

Affollato e partecipato incontro ieri mattina nella Sala De Carolis-Ferri di Palazzo Arengo. Il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani hanno infatti incontrato i sindaci dei comuni della Provincia di Ascoli e i loro delegati, per illustrare due progetti per la valorizzazione del Piceno, in un’ottica di promozione condivisa e diffusa delle bellezze e delle eccellenze dell’intero territorio. per confrontarsi e illustrare queste due nuove iniziative.

"Il nostro lavoro sul fronte della promozione – ha dichiarato il sindaco Fioravanti – vuole abbracciare tutto il Piceno, perché siamo convinti che fare massa critica sia lo strumento migliore per ottenere risultati. Ascoli sta svolgendo un ruolo di catalizzatore, sviluppando sempre di più la sua vocazione di città metromontana. Crediamo che il turismo possa essere un importante motore di sviluppo nei prossimi anni: è fondamentale farsi trovare preparati, tutti insieme, con idee valide, condivise e da mettere tempestivamente in campo".

I progetti presentati ai sindaci dei Comuni della provincia, ‘ÈPiceno’ e ‘Distretto turistico del Piceno’, partono dal presupposto che il territorio, con la sua ricca offerta di risorse naturali, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche, possiede un enorme potenziale turistico ancora in parte inespresso. "La creazione di un Distretto Turistico può rappresentare un’opportunità strategica per valorizzare al meglio le eccellenze" ha aggiunto il presidente Contisciani.