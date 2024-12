I vandali tornano nel villaggio della piccola pesca

Ripitturati dai pescatori che li utilizzano, i box del villaggio della piccola pesca, a nord di Cupra Marittima, sono stati nuovamente vandalizzati con scritte e disegni senza senso. L’amministrazione comunale, che ha tenuto per se due box, pensa di continuare nell’opera di rivitalizzazione di tutta l’area, dentro e fuori del villaggio dei pescatori. Dopo il parco di San Benedetto Martire, il rifacimento dei marciapiedi che si collegano al lungomare e la realizzazione dall’affaccio sul mare con il prato, gli alberi e le panchine, ora il Comune ha un’altra idea, quella di mettere a frutto i due box, rimasti all’ente, siti verso la parte nord, a ridosso della sorta di belvedere di recente realizzazione. L’idea degli amministratori è creare in quella zona un piccolo punto di ristoro dando in comodato d’uso i due box con la possibilità di poterli collegare fra loro. Il primo passo sarà la redazione della bozza di manifestazione di interesse al fine di intercettare un operatore che voglia avviare un’attività di takeaway per offrire un servizio alle persone che si spingono fino alla parte più a nord della località balneare. Una bella iniziativa che consentirebbe di confezionare piatti con il pesce appena pescato dai produttori locali.