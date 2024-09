Il bambino annegato. Aperta un’inchiesta. La rabbia del sindaco: "Canale pericoloso"

SPINETOLI (Ascoli)

Non c’è ancora una spiegazione per la tragedia del piccolo Tobi, tre anni appena. Quando, domenica pomeriggio, il suo corpicino è stato visto galleggiare in quel maledetto canale era già troppo tardi. Per capire cos’è successo a Spinetoli, frazione di San Pio X, nell’Ascolano, il pm Gabriele Quaranta ha disposto l’ispezione cadaverica, che verrà eseguita a breve, e non si esclude che venga effettuata anche l’autopsia. Per ora la salma rimane a disposizione dell’ autorità giudiziaria.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che domenica pomeriggio, nel casolare di campagna dove abita la famiglia di nazionalità nigeriana, fosse in corso una festa. I bambini stavano giocando tranquillamente nel cortile del casolare, quando Tobi è sfuggito alla custodia dei genitori, il papà Ezekeg e la mamma Ese, che è incinta. Intorno alle 18, i genitori si sono accorti, che il bambino era scomparso e quindi è scattato l’allarme, i partecipanti alla festa l’hanno cercato in ogni luogo urlando ad alta voce il suo nome, ma di Tobi nessuna traccia.

"L’abbiamo cercato per una ventina di minuti - racconta un amico di famiglia - poi abbiamo allertato i carabinieri, che sono subito arrivati con i vigili del fuoco e l’ambulanza e hanno iniziato a setacciare tutta la zona concentrando la loro attenzione sul canale irriguo, il bambino è stato ritrovato a circa 800-900 metri più a valle dall’abitazione". Il bimbo è stato ripescato da un abitante delle case vicine e da un medico, il corpicino trascinato dall’acqua si era incagliato su una grata del canale all’altezza del ponte, altrimenti sarebbe finito chissà dove. Ai sanitari le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche, quindi hanno attivato le operazioni rianimatorie e allertato l’eliambulanza che, giunta sul luogo, è ripartita subito alla volta di Ancona, vuota. I sanitari si sono dovuti arrendere, il bambino purtroppo è rimasto per troppo tempo nell’acqua e non ce l’ha fatta. Intanto intorno al luogo del ritrovamento si sono stretti gli amici e l’intera comunità, un abbraccio ai giovani genitori piegati da un dolore insopportabile. Più tardi sono arrivati anche il medico legale e il magistrato che ha autorizzato la rimozione della salma.

I genitori hanno dato l’ultimo abbraccio al bimbo. Straziante le urla del papà e della mamma, che hanno iniziato ad intonare la ninnananna al piccolo Tobi. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche il parroco della frazione di San Pio X, don Giorgio Del Vecchio, che ha fatto sentire tutta la vicinanza alla famiglia. "Tutta la comunità - ha detto don Giorgio - si stringe intorno a questa giovane famiglia colpita da un così grave lutto, questa sera sarà nella loro casa, perché nessuno si senta solo".

Intanto il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, pone l’accento sulla sicurezza: "Quanto è accaduto è un fatto gravissimo, mi chiedo se da parte degli enti competenti c’è stata la massima prevenzione, se questi canali sono a norma, visto che scorrono parallelamente alla strada Salaria. Qualcosa per la sicurezza va fatto, anche perché non è il primo incidente". La tragedia di Spinetoli si somma alla tragica scomparsa del piccolo Davide Marcozzi di Acquasanta, morto a seguito di un grave incidente, un fine settimana terribile, segnato da tributo di morte pesantissimo, due bimbi di 4 e 3 anni, senza precedenti nel Piceno.

Maria Grazia Lappa