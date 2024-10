Il Carnevale di Ascoli al Columbus Day con Buonumor Favorito

Un milione di spettatori assisteranno, il prossimo 14 ottobre a New York, alla sfilata di Buonumor Favorito, maschera rappresentativa del Carnevale ascolano, insieme alle 106 maschere di altri Carnevali storici italiani, in occasione della Columbus Day Parade. Si tratta dell’evento principale del Columbus Day che consiste in una gigantesca sfilata lungo le vie dello shopping nel centro di Manhattan prevista due giorni dopo la storica ricorrenza del 12 ottobre celebrativa di Cristoforo Colombo. Si metteranno in vetrina, dunque, anche i rappresentanti dei Carnevali storici italiani partecipanti, tra cui il Carnevale di Ascoli con Amedeo Lanciotti nei panni di Buonumor Favorito.