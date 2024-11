Il Circolo al cimitero per omaggiare i poeti

Il Circolo dei Sambenedettesi ha partecipato alla celebrazione cittadina dei defunti, con un omaggio alle figure che nel corso degli anni hanno dato un contributo culturale alla vita di San Benedetto. Una delegazione del Circolo guidata dal presidente Gino Troli e dai vice Maria Lucia Gaetani e Nicola Piattoni si è recata al cimitero, per visitare la tomba di Bice Piacentini e deporre sulla stessa dei fiori in memoria della poetessa e di tutti i poeti che hanno valorizzato con le loro opere letterarie il dialetto sambenedettese. L’ itinerario è proseguito con fiori posti sulle tombe di Giovanni Vespasiani alla presenza del nipote Giacomo, poi su quella di Mario Lupo, autore del Monumento al Gabbiano, e del maestro Attilio Bruni, autore di ’Nuttate de Lune’. L’altro grande poeta del Dialetto sambenedettese, Ernesto Spina è stato l’ultimo ad essere omaggiato dal Circolo, con l’impegno di superare prima possibile questo stato di abbandono, con l’intervento del Circolo stesso. Il dialetto sambenedettese lunedì sarà al centro della lezione di Marilena Papetti, dal titolo ’Vanne Lancetta mi’, nell’ambito della nuova rassegna, denominata ’I Lunedì del Circolo’, in programma nella sede del circolo, in via Bragadin 1 al primo piano, alle 17.30, rivolti a soci e sambenedettesi interessati, che propongono di volta in volta temi diversi, a cura di relatori esperti. Venerdì 8, invece, nuovo appuntamento con ’I Venerdì del Circolo’, al Museo del Mare alle 17,30 consegnerà per meriti sociali e umanitari la Tessera ad Honorem a Vittoria Quondamatteo, che inteverrà sul tema ’La solidarietà sociale e gli aiuti all’Africa nell’esperienza di una vita dedicata agli altri’.

"Abbiamo cercato un momento di pausa della sua continua attività di operatrice di solidarietà e permettere un vero incontro con i sambenedettesi che dia lo spessore del suo impegno e il rilievo sociale di una straordinaria persona", afferma Gino Troli.

Stefania Mezzina