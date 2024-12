Il concerto dell’Orchestra Sinfonica ’Rossini’ al teatro Luigi Mercantini di Ripatransone

Il Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone, autentico gioiello della cultura picena, festeggia i suoi 200 anni di storia con un evento d’eccezione: il concerto dell’Orchestra Sinfonica ’G. Rossini’, dedicato alle immortali ’Quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi. La serata di lunedì 23 dicembre, ore 21, vedrà protagonisti il violinista solista Henry Domenico Durante e la voce recitante Noris Borgogelli, che accompagneranno il pubblico in un percorso suggestivo tra parole e musica, celebrando uno dei capolavori più amati della musica barocca. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (posti non assegnati): è possibile riservare il proprio posto contattando l’Ufficio Turismo al numero 073599329. Questo concerto rappresenta l’evento principale delle celebrazioni per il bicentenario del Teatro Mercantini, simbolo di cultura, storia e identità della comunità ripana. L’evento è realizzato con il supporto del main sponsor Acciarri Costruzioni.