Il concerto di Santa Cecilia

La festività di Santa Cecilia è stata celebrata anche ad Acquasanta, con un concerto che ha visto protagonista la storica Banda. Per la formazione musicale, intitolata a Luigi Sabatini, il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni, che era cominciato con il ‘Gran Galà di Capodanno’ ed è poi proseguito con tanti appuntamenti. Nei giorni scorsi, appunto, lo spettacolo per Santa Cecilia, che ha coinvolto anche tre corali: la Tebaldini di San Benedetto (diretta dal maestro Guerrino Tamburrini), ‘Incanto’ di Accumoli e città dell’Amatrice (dirette dal maestro Cinzia Vannarelli). Sono stati eseguiti brani di Camille Saint Saens, Luigi Sabatini, Wolfang Amadeus Mozart e per concludere l’Inno a Santa Cecilia del maestro Tamburrini. Per la Banda di Acquasanta continua ad essere un obiettivo primario la formazione dei giovani. La minibanda riscuote sempre successo e vede coinvolti più di prima i bambini della primaria, grazie all’interesse del dirigente scolastico Sergio Spurio e del tenace maestro Giuseppe Bachetti che cerca, come fatto dai suoi predecessori, di incutere amore verso la realtà bandistica. Meritevoli di un plauso anche gli altri docenti Matteo Luigi Sabatini, Flavia Bruni, Claudio Santo e Bibiana Carusi. La banda di Acquasanta cerca di coinvolgere le varie generazioni, dai meno giovani ai più piccoli, e nel concerto di Santa Cecilia si sono esibiti musicanti di oltre 80 anni ed altri di appena dieci anni.

Matteo Porfiri