Il cortile del museo cambia nome

Il cortile del museo archeologico del territorio di Cupra Marittima ha ora un nome speciale. E’ stato intitolato al professor Mario Bucci, storico dell’arte, scrittore e figura di spicco che ha lasciato un segno profondo nella storia culturale di Cupra Marittima. Un’iniziativa promossa dall’Archeoclub di Cupra Marittima e successivamente accolta e fatta propria dall’amministrazione comunale. Il professor Mario Bucci è stato una figura di eccezionale rilievo nel panorama culturale italiano: ispettore degli Uffizi di firenze, direttore del Museo nazionale di Pisa e docente per oltre venticinque anni all’Università di Pisa. Per la città di Cupra Marittima, Bucci ha rappresentato molto più di uno studioso: ha dedicato due pubblicazioni alla cittadina e, insieme a membri dell’Archeoclub, ha immaginato il cortile del Museo come uno spazio per incontri culturali, dedicati a temi legati al territorio.