Il festival dell’Appennino a Force. In arrivo il ‘Petò Show Venti24’

Penultimo appuntamento del Festival dell’Appennino sabato 31 agosto a Force con ‘Petò Show Venti24’. Uno show dell’ex cantante del gruppo musicale dei ‘Nerkias’ che promette divertimento e tante risate. Show che sarà anticipato da una escursione panoramica che porterà a scoprire i sentieri intorno al borgo del rame e, al rientro spazio ai ’Colloqui sulla rigenerazione e il neopopolamento del cratere’ in collaborazione con la Fondazione Symbola. Un dibattito a cui interverranno il segretario generale di Symbola Fabio Renzi e il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Nel borgo di Force sarà possibile visitare anche le due mostre aperte in occasione delle celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita dell’architetto forcese Ernesto Verrucci Bey: Museo Egizio, sabato dalle 10 alle 22. Il Festival dell’Appennino, a causa del rinvio per maltempo dell’appuntamento del 18 agosto terminerà poi domenica 8 settembre con il recupero della data di Fleno di Acquasanta Terme con Chiara Galiazzo.

"Il Festival dell’Appennino – ha commentato il senatore Castelli – va verso la conclusione di un’edizione che si è contraddistinta per la sua ‘espansione’, voluta per comprendere al suo interno comunità di tutte e quattro le regioni colpite dal sisma. Soddisfatto anche Amedeo Lupi, sindaco di Force: "L’evento del 31 agosto è di fondamentale importanza – ha ammesso – perché consente di scoprire l’intero entroterra dei Monti Sibillini. Questi sono eventi che danno modo di far conoscere i nostri territori da un punto di vista culturale ma non solo e la sinergia tra varie istituzioni è fondamentale e aiuta queste iniziative. Stiamo lavorando per far diventare il nostro un territorio turistico, riuscendo a completare le infrastrutture come il ‘Villino Verrucci’ che diventerà una dimora storica".

Per quanto riguarda l’escursione sabato il ritrovo è fissato alle ore 15.15 in Piazza Umberto I a Force, con partenza alle ore 15.30. L’escursione è un anello con partenza e rientro a Force, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 8,4 chilometri, con un dislivello di 439 metri e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza. Alle 20 è in programma la cena libera con possibilità di usufruire del punto ristoro gestito dalla Proloco e poi alle ore 21.30 Petò Show Venti24, un spettacolo dell’artista- comico ascolano che accompagnerà il pubblico in una serata piena di divertimento e serate con monologhi, barzellette, musica e tanto altro. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form della data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Valerio Rosa