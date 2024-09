Il festival in natura. Tra escursioni e show

Si conclude domenica il Festival dell’Appennino inclusivo di natura 2024 con l’ultimo appuntamento a Fleno di Acquasanta Terme. In programma un’escursione panoramica nella frazione più alta del comune, San Gregorio e al rientro a Fleno ci sarà il concerto ’Un’InSolita Estate’ di Chiara Galiazzo. "Per questo ultimo appuntamento, il Festival dell’Appennino approda a Fleno, frazione di Acquasanta Terme immersa tra i boschi alle pendici dai monti della Laga - dichiara il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli –. Mentre questa meritoria manifestazione sta per volgere al termine, mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questo evento, a partire dai quattro Bim coinvolti, il cui apporto e sostegno sono stati fondamentali.

Anche Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme ha sottolineato: "Ci auguriamo che ci saranno tante persone a vedere i nostri caratteristici borghi Vogliamo far conoscere tutto il nostro territorio e il nuovo percorso che arriverà nella zona termale dove stiamo realizzando la Grotta sudatoria. Stiamo puntando molto sul turismo e sulle terme, focalizzandoci su progettualità specifiche sul paesaggio". Per quanto riguarda l’escursione il ritrovo è fissato alle ore 14.45 a Fleno di Acquasanta Terme con partenza alle ore 15. L’escursione è un anello con una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 6,6 km, un dislivello di 247 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Al rientro alle ore 18.30 ci sarà il concerto ’Un’InSolita Estate’ di Chiara Galiazzo. Vincitrice di X Factor e tre volte presente a Sanremo, Chiara porterà sul palco i suoi più grandi successi insieme a brani inediti, un viaggio musicale che attraverso la sua la sua voce inconfondibile farà vibrare le corde delle nostre emozioni. Prima, durante e dopo il concerto ci sarà la possibilità di usufruire del punto ristoro. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form della data sul sito www.festivaldellappennino.it. Si raccomanda di indossare scarpe da trekking, avere con sé almeno un litro d’acqua, portare felpa/kway e telo/stuoia e portare un cambio completo da lasciare in auto.

Valerio Rosa