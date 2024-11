Il fiume da proteggere. I volontari in poche ore raccolgono 280 chili di rifiuti

Plastica di ogni forma e dimensione, pezzi di rete metallica, pneumatici e resti di cibo. Perfino una padella è stata trovata dai volontari in occasione della raccolta della scorsa domenica organizzata dalle referenti ocali dell’associazione di volontariato Plastic Free, Serena Valenti e Maria Rita Giovannelli, in collaborazione con il Sestiere della Piazzarola. Le organizzatrici si sono date appuntamento di buon mattino con una quarantina di volontari di tutte le età ma con la stessa tenacia per ripulire gli argini lungo il fiume Castellano e parte dei quartieri della Piazzarola e di Porta Cartara.

Alla fine dell’operazione di pulizia sono stati raccolti ben 130 chili di rifiuti, tra lattine, vetro, plastica e indifferenziata e altri 150 chili di ingombranti come seggiolino, abiti, pneumatici, stendini, reti, scarpe, pentolame vario e perfino un seggiolino.

"Vogliamo ringraziare chi ha partecipato e chi è venuto dai paesi limitrofi sfidando la giornata uggiosa – dicono le volontarie –. Il gruppo di domenica è stato un gruppo di volontari per la maggior parte nuovi e ne siamo rimaste entusiaste perché il problema dell’abbandono dei rifiuti è un problema ambientale di tutti. Un problema ambientale serio che ha effetti dannosi sull’ecosistema. Siamo certe che inizieranno importanti collaborazioni che porteranno a tanti momenti di condivisione, è per questo che invitiamo tutti i cittadini di ogni età ad iscriversi alle nostre iniziative di clean up e a seguirci sui social tramite le pagine ufficiali Plastic Free Marche di Facebook e plasticfreemarche di Instagram".