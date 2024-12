Il grido di protesta: "Quella casa in rovina che provoca danni alla mia abitazione"

"La mia abitazione è piena di infiltrazioni, a causa di un edificio in rovina attaccato". E’ il duro sfogo di Annunziata Muscelli, che abita nel cuore di contrada Valentino, a Castel di Lama e che da tempo è chiamata a fronteggiare una situazione che ha dell’incredibile: "Ho un muro aderente con questa casa diroccata – racconta la signora Muscelli –, dopo il terremoto l’edificio è andato completamente distrutto, hanno cercato di metterla in sicurezza, è stato tolto il tetto, ma rimane una situazione precaria, pericolosa. Purtroppo l’acqua arriva da ogni parte e penetra nei muri della mia casa, nelle stanze, nella cantina determinando gravi danni, non so più cosa fare, chi mi risarcisce dei danni provocati dall’infiltrazioni? Ho chiesto aiuto ad un legale, al sindaco Mauro Bochicchio, ai vigili del fuoco, ma il problema non è stato risolto. Non riesco più a dormire la notte, tante sono le preoccupazioni, vivo da sola, mi chiedo perché una signora della mia età deve affrontare tutte queste situazioni? Tutti questi pensieri, questi disagi? Innanzitutto temo che le infiltrazioni possano compromettere la staticità del mio immobile, è la mia unica casa, inoltre l’umidità rende inutilizzabili le stanze, c’è muffa dappertutto. Questo edificio diroccato è disabitato da anni, non si può lasciare una casa in queste condizioni, tra l’altro in mezzo ad altre case abitate, sono rimaste le finestre in piedi, ma mancano le pareti, tutto è abbandonato e nel degradato più completo. Se dovesse arrivare un’altra scossa di terremoto non mi sento sicura, è ora che qualcuno intervenga, che ristabilisca un minimo di sicurezza, di normalità, ma soprattutto che si adoperi per evitare ulteriori danni al mio immobile. Che ho costruito con tanti sacrifici, lo chiedo per me e per tutti i miei cari".

Nelle stanze che la signora ci mostra ci sono macchie di umidità sull’intonaco e la comparsa di aloni e scostamenti di pittura sulle pareti. Occorre quindi limitare immediatamente i danni. La casa abbandonata si trova al centro di contrada Valentino, è fatiscente e trasmette un’immediata sensazione di disordine e di sporcizia, oltre a provocare problemi ai vicini come presenza di topi e a rendere l’intero borgo degradato. Il problema più grave riguarda la sicurezza, cosa può accadere con un rudere in mezzo alle altre case in caso di terremoto? La signora Annunziata è disperata e non sa come risolvere questo grave problema, intanto lancia un appello affinché chi di dovere possa fare qualcosa per risolvere definitivamente il grave disagio che le sta complicando la vita.

Maria Grazia Lappa