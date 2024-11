Il miglior cavaliere è ancora Luca Innocenzi

Il campione di Porta Solestà, Luca Innocenzi, vincerà il premio come miglior cavaliere d’Italia per il 2024. Sarà proprio il ‘cannibale’ gialloblù, che quest’anno ha trionfato sia alla Quintana di luglio che in quella di agosto, arrivando addirittura a 18 trionfi personali allo Squarcia, ad aggiudicarsi la settima edizione del riconoscimento ideato dall’aretino Roberto Parnetti. Il folignate, tra l’altro, aveva vinto già nelle prime cinque occasioni, consecutivamente, mentre nel 2023 il titolo andò all’ascolano Lorenzo Melosso. Dopo un anno di astinenza, dunque, Innocenzi alzerà di nuovo al cielo il prestigioso premio: una sorta di ‘Pallone d’oro’, per usare il paragone calcistico, riservato ai cavalieri di tutta Italia. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 dicembre a Monterubbiano, nel fermano, che per l’occasione diventerà la capitale della giostre e delle Quintane. Il ‘Galà dei Cavalieri’, d’altronde, ogni anno viene ospitato a rotazione in una città sede di una delle rievocazioni storiche: la prima edizione si è svolta ad Ascoli, poi a Foligno, Sulmona, Narni, Faenza e lo scorso anno a San Secondo Parmense. E’ già in moto la macchina organizzativa per questo prestigioso appuntamento che vede coinvolta l’Associazione Armata di Pentecoste, il Comune di Monterubbiano e il progetto nazionale ‘Si dia Inizio al torneamento’.

"Siamo felicissimi – sottolinea la sindaca Meri Marziali – ma anche orgogliosi di ospitare a Monterubbiano questa cerimonia. Raccogliamo con orgoglio il testimone dalle città che prima di noi hanno ospitato questo prestigioso evento e ci prepariamo a dare il meglio affinché Monterubbiano sia la cornice perfetta per la consegna dei riconoscimenti che ogni anno suggellano il valore dei cavalieri". Tornando a Luca Innocenzi, il campione quest’anno non ha trionfato solo ad Ascoli, ottenendo il ‘cappotto’, ma anche a Foligno (nell’edizione di giugno), Monterubbiano, San Gemini e Sulmona. Una delle novità di questa edizione sarà per la ’Pergamena d’Autore’, riconoscimento che viene assegnato ai cavalieri ed alle amazzoni premiati, che non porterà la firma di un artista ma saranno realizzate dagli allievi di alcuni istituti scolastici indicati dagli organizzatori. Nelle passate edizioni la ’Pergamena d’Autore’ è stata realizzata da Paola Imposimato di Firenze (2017), Giuseppe di Camillo di Sulmona (2018), Sara Guerrini di Firenze (2019), Fabiola Cornice di Narni (2020/2021), Salvatore Ferrante in arte ‘Soterus’ di Napoli (2022) e Katia Pirozzi di Castiglion Fiorentino (2023). Al termine della cerimonia ci sarà poi il passaggio di testimone alla città che ospiterà il Galà dei Cavalieri nel 2025.

Matteo Porfiri