Il palazzo comunale riapre le porte dopo i lavori di restauro

Riaperto il palazzo comunale di Monteprandone interessato, negli ultimi otto anni, da lavori di restauro conservativo, consolidamento strutturale con miglioramento sismico, realizzazione dei nuovi impianti di efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento è stato finanziato attraverso fondi del Commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 che ha stanziato 1.700.000 euro, cui si aggiungono 153.000 di fondi comunali per il restauro di mobili e l’acquisto di nuovi arredi per gli uffici. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Sergio Loggi, il sottosegretario all’Economia Lucia Albano, il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma Guido Castelli, l’assessore Andrea Maria Antonini e il consigliere Andrea Assenti per la Regione Marche, esponenti della Provincia e delle forze dell’ordine, l’ingegner Cinzia Alfonsi e la geometra Sandra Spinozzi dell’ufficio della ricostruzione, i progettisti Marco Fontana e Vittorio Galanti, Cecilia Cava che ha restaurato lo stemma apposto sulla facciata del Comune, i rappresentanti della vita socioeconomica cittadina, delle associazioni territoriali e cittadini.