Il Piceno sul grande schermo. Due film girati a Offida

Ci sono ben due film attualmente in lavorazione e girati ad Offida, tra gli otto scelti nell’ambito del bando regionale per la cinematografia. Una conferma di come le Marche brillino sul grande e piccolo schermo e si stiano affermando sempre più come una destinazione attrattiva per l’industria cinematografica. Oltre al film di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, infatti ha riscosso grande successo la miniserie tv di Sergio Rubini su ‘Giacomo Leopardi: il poeta dell’Infinito’ trasmessa su Raiuno e seguita da milioni di telespettatori. È stata la Fondazione Marche Cultura ad annunciare gli esiti del bando: verranno finanziati sette lungometraggi e una serie televisiva per un totale di 2.400.000 euro, opere che produrranno un indotto economico diretto nelle Marche di oltre 6.000.000 di euro, frutto delle spese delle produzioni per professionisti e fornitori locali.

"Le Marche sono un set a cielo aperto. – Ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli – Abbiamo fortemente voluto sostenere le produzioni cinematografiche come volano per la promozione del territorio regionale, investendo nel cineturismo con la consapevolezza che questo settore può avere delle importanti ricadute in termini economici e turistici". Tra gli otto lungometraggi finanziati, vincitori del bando a sostegno delle produzioni audiovisive 2024 per la sezione film e serie, come detto ce ne sono due girati ad Offida.

Il primo si intitola "Blue: tra il Carnevale di Offida e il lato oscuro del web". Si tratta di un film Prodotto dalla ‘Camaleo’, che racconta la storia di Luce, una giovane studentessa alle prese con scelte difficili e con il mondo illusorio dell dimensione digitale. I suggestivi scenari del Carnevale di Offida e della costa adriatica sono protagonisti di questa coproduzione internazionale, che valorizza il territorio e coinvolge talenti locali come l’attrice recanatese Aurora Moroni. Il secondo lungometraggio si intitola "A un passo da te" ed è una commedia di genitorialità e riscoperta nelle Marche.

Diretto da Stefano Cipani, regista di ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ e prodotto dalla ‘Paco Cinematografica’ il film racconta il percorso di Toni, un uomo che tenta di ricostruire il rapporto con la figlia Maria, mai conosciuta. Anche qui il borgo di Offida fa da scenario ad una bellissima storia di amore tra padre e figlia, dove si intrecciano riflessioni profonde e leggerezza narrativa. Insomma, una bella promozione per il borgo di Offida e in particolare per il suo Carnevale che da sempre richiama migliaia di turisti proprio per la sua particolarità: dalla caccia al Bove Finto nella giornata del venerdì alle canne date al fuoco il martedì grasso in occasione de ‘Li Vlurd’. E una bella promozione per tutto il Piceno, sempre più immortalato dalle maestranze della settima arte.

Valerio Rosa