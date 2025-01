Il produttore. Foffo Bianchi arriva in città

Doppio appuntamento oggi e domani con il ‘vate’ dei tecnici del suono italiani. Quel Foffo Bianchi che, come produttore alla RCA, ha realizzato album di Renato Zero e come fonico live ha seguito tournée con Dalla e Morandi, Pino Daniele. Per non parlare della grande avventura con Elio e le Storie Tese. Foffo Bianchi, conosciuto nel mondo della musica come gran personaggio dal carattere sincero e la battuta pronta, sarà oggi pomeriggio dalle ore 14 presso il Cotton Lab dove terrà la masterclass: i partecipantiassisteranno a un vero soundcheck live realizzato da Foffo e dal fonico di Elio e le Storie Tese, Andrea Pellegrini. Presente in loco una band con batteria, basso, chitarra, tastiere e voce. Il costo del seminario, comprensivo di buffet finale, è di 50 euro. Domani alle ore 17.30 con ingresso libero alla Libreria Rinascita in Piazza Roma, andrà in scena la presentazione del libro ’Storie di straordinaria fonia’.