Il ritorno della Milanesiana. Ruggeri, Cristicchi e Barbarossa

Torna ad Ascoli ‘La Milanesiana’: la manifestazione ideata da Elisabetta Sgarbi, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che costituisce oggi il più grande e apprezzato festival itinerante multidisciplinare, in grado di promuovere un intenso dialogo fra le arti. Lunedì 1° luglio, martedì 2 e mercoledì 3 luglio ‘La Milanesiana’ arriverà al teatro Ventidio Basso per tre imperdibili appuntamenti, ai quali si aggiunge la mostra inedita ’Giorgio Tonelli e la Metacosa’. Lunedì 1° luglio il cantautore, conduttore radiofonico e televisivo e autore Enrico Ruggeri presenterà tra musica e parole il nuovo libro ’40 vite (senza fermarmi mai)’ (La nave di Teseo) in cui si racconta a tutto tondo dicendo ’quello che le sue canzoni non dicono’, emozioni, desideri, delusioni e sogni della sua carriera quarantennale, e affronta temi politici, di attualità, l’amore e ovviamente la passione per la musica che è il filo conduttore della sua vita. Una vita dove molte volte Enrico si è trovato a precorrere i tempi. Dialogherà con il giornalista Alessandro Gnocchi e si esibirà live. Inizio ore 21 con ingresso libero. Martedì 2 luglio sarà la volta del cantautore, attore e scrittore Simone Cristicchi che si esibirà nello spettacolo ’Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’. Cristicchi mette in scena riflessioni, testimonianze personali e canzoni inedite per raccontare il messaggio rivoluzionario di San Francesco d’Assisi. Inizio ore 21 con biglietto di cortesia acquistabile su Vivaticket. Mercoledì 3 luglio, infine, si esibirà in concerto Luca Barbarossa accompagnato dalla Social Band, ripercorrendo i suoi più grandi successi fino a quelli più recenti contenuti nell’ultimo album ’La verità sull’amore’. Luca Barbarossa ha appena pubblicato il libro ’Cento storie per cento canzoni’ (La nave di Teseo), un viaggio illustrato nella musica per i lettori di tutte le età: dal Trio Lescano a Vasco Rossi, da Frank Sinatra a Battisti, dai Watussi a Bob Dylan. L’appuntamento sarà preceduto dal prologo letterario dello scrittore toscano Fabio Genovesi. Inizio ore 21 con biglietto di cortesia prenotabile su Vivaticket. Dal 5 luglio al 30 settembrec’è poi la mostra inedita ’Giorgio Tonelli e la Metacosa’ alla Pinacoteca. L’inaugurazione venerdì 5 alle 17 con Vittorio Sgarbi.

Valerio Rosa