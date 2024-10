Il sindaco: "Sapevano bene che erano rimasti soli"

"Ho sentito passare un’ambulanza e, sinceramente, non mi ero allarmato più di tanto. Poi, però, un amico mi ha chiamato per riferirmi quanto accaduto e sono rimasto senza parole". Il racconto è del sindaco di Maltignano, Claudio Flamini, sotto choc per la rapina subita da una coppia di anziani in paese nella serata di mercoledì. Il primo cittadino, appena appresa la notizia, si è subito fiondato in via Sacconi per sincerarsi della condizione dei due aggrediti.

Sindaco, quanta preoccupazione c’è nella popolazione dopo questo fatto?

"Molta. Si respira un’aria particolare e non posso negare che la gente sia allarmata. E’ successo qualcosa di davvero increscioso. Al di là della rapina e del fatto che i ladri abbiano portato via la refurtiva, la cosa più grave è che hanno malmenato selvaggiamente un uomo di 91 anni. Mi sono recato sul posto insieme ad altri due consiglieri, subito dopo l’accaduto, per portare solidarietà ai due anziani ed ho avuto modo di parlare con gli inquirenti".

Cosa ha chiesto alle forze dell’ordine?

"Come già fatto appena insediati, torneremo a chiedere, nei limiti del possibile, di intensificare i controlli a Maltignano. Inoltre, semmai ce ne fosse bisogno, tornerò di nuovo dal prefetto per chiedere maggiore attenzione verso il nostro paese. L’amministrazione è vicina ai due compaesani vittima di questo episodio e, come detto ad una nipote, siamo a disposizione per loro eventuali necessità".

Non è la prima volta che nel territorio maltignanese si verificano fatti di cronaca. Come se lo spiega?

"Sinceramente non lo so. La scorsa estate ci sono stati dei furti nella frazione di Caselle, paese che anche qualche anno fa era stato preso di mira dai malviventi. C’è un sistema di videosorveglianza ma, evidentemente, dovremmo potenziarlo. Quindi nei prossimi giorni studieremo come fare per implementare il numero di telecamere e coprire anche quelle zone che al momento sono più critiche da questo punto di vista. Comunque credo che, in questo caso, i rapinatori abbiano studiato bene la situazione".

In che senso?

"Mi hanno detto che il nipote dei due anziani era rimasto a casa loro fino alle 19.45, mentre la rapina è avvenuta poco dopo. Quindi, i ladri sapevano che la coppia era rimasta sola. Tra l’altro, alcuni cittadini hanno visto una macchina sfrecciare a fari spenti. Spero che i colpevoli vengano presto individuati".

Matteo Porfiri