Immobili vuoti, un centinaio in riviera

"Indicativamente, sono almeno un centinaio gli appartamenti invenduti in giro per la Riviera delle Palme." Sono le parole dell’immobiliarista sambenedettese Renato Troiani (foto), che sottolinea come si stiano costruendo palazzine e appartamenti a fronte di una notevole difficoltà nel poter vendere quelle stesse abitazioni ai prezzi ai quali è arrivato il mercato. "Il mercato delle seconde case è quasi fermo, salvo le abitazioni di lusso, e lì entriamo in un’altra dimensione. Ma in questo periodo certe categorie di abitazioni sono difficilmente accessibili". Da qui il calcolo abbastanza rapido, in considerazione dei lavori e delle edificazioni che sono state fatte negli ultimi anni, che porta Troiani a stimare un numero di appartamenti invenduti nuovi che si aggirano intorno alle 100 unità tra San Benedetto, Grottammare e l’immediata fetta di terra che si trova sulla Riviera delle Palme. La situazione risulta complessa, in particolare per il settore delle nuove costruzioni. Resta invece il mercato dell’usato, sul quale però pende una variabile rappresentata dai bonus che hanno creato una situazione anomala. "Ci sono appartamenti che fanno parte di condomini o palazzine interessati dai lavori per il 110%, quindi riqualificati. Magari sono limitrofi a palazzine realizzate nello stesso periodo ma che non sono state oggetto di quelle riqualificazioni. Sarà curioso vedere come si comporterà il mercato di fronte a questa situazione." Questi interventi di riqualificazione energetica hanno generato un panorama immobiliare molto eterogeneo, con condomini completamente rinnovati accanto a edifici rimasti in condizioni originarie. Questo contrasto potrebbe avere effetti sull’andamento delle vendite, influenzando anche il valore di mercato degli immobili.

e. l.