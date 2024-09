Immondezzai selvaggi. Il comitato si lamenta

Il fenomeno dei cosiddetti ’conferimenti selvaggi’ di rifiuti ingombranti sembra essere in calo a San Benedetto. Molti cittadini hanno iniziato a comprendere che Picenambiente offre un servizio gratuito per il ritiro di questi materiali, purché vengano rispettate la procedura di prenotazione e le date indicate dall’azienda. Nonostante questo, esistono ancora casi, fortunatamente isolati di chi continua a ignorare le regole, come dimostrato dagli episodi recenti avvenuti nel quartiere di San Filippo Neri. In via Gioacchino Belli, qualcuno ha abbandonato una grande quantità di materassi appoggiandoli alla recinzione del campo parrocchiale. Pochi metri più in là, in via Salvatore Di Giacomo, un altro cittadino incivile ha lasciato pannelli di legno lungo la parete di un condominio. Questi episodi hanno suscitato l’indignazione del comitato di quartiere, Roberto Vesperini.

"Purtroppo c’è ancora chi non riesce proprio ad usare il cervello – ha dichiarato –. Così si vanifica il gioco di squadra che è ormai in atto tra i residenti, i comitati di quartiere e Picenambiente, che sta facendo un ottimo lavoro. Se non c’è il rispetto del singolo cittadino, però, non si va da nessuna parte". Picenambiente evidenzia comunque che la campagna di sensibilizzazione e l’informatizzazione del servizio abbiano portato, negli ultimi 2-3 anni, a una drastica riduzione dei conferimenti selvaggi.

"Abbiamo potenziato il servizio – afferma l’azienda –. Le richieste possono essere effettuate tramite un numero verde gratuito, il centralino dell’azienda, oppure compilando un modulo di prenotazione online. Successivamente, gli incaricati contatteranno il cittadino per concordare la data e l’orario del ritiro a domicilio. È importante che i rifiuti siano collocati in un’area pubblica accessibile ai nostri mezzi al momento dell’appuntamento". Il servizio è completamente gratuito, salvo in casi di rifiuti particolarmente voluminosi.

Emidio Lattanzi