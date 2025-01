In attesa della nuova dirigenza. Antonello Maraldo nome ’caldo’ per il timone dell’Ast picena

E’ Antonello Maraldo, attuale direttore generale dell’Asp di Potenza, il nome ‘caldo’ per la successione a Nicoletta Natalini al vertice della sanità della provincia di Ascoli. C’è concorrenza, ma la sua candidatura è attualmente la più gettonato nelle stanze dei bottoni della Regione Marche dove si decidono le sorti di un settore delicato come quello che riguarda la salute dei marchigiani e le mani a cui affidarla.

Per la verità c’era già stata la possibilità che sbarcasse nel Piceno già due anni fa quando invece la scelta cadde sulla Natalini; all’epoca pare che non fosse del tutto convinto proprio il presidente della Regione Francesco Acquaroli che stavolta, però, potrebbe dare il via libera anche grazie alle buone referenze che il mondo universitario marchigiano può garantire sul nome di Maraldo che in questo settore ha esperienza da vendere.

Per altro negli ultimi due anni è stata fortemente implementata la collaborazione fra la sanità marchigiana e l’università, specie ad Ascoli dove sono stati avviato diversi corsi che si tengono nelle strutture dell’Ast locale. Questa circostanza potrebbe portare alla decisione di chiamarlo nel Piceno. Il diretto interessato al momento non conferma, né smentisce e ci sta.

Di fatto va tenuta in debito conto la circostanza che è legato all’Asp della Basilicata fino a luglio 2026. Ma è chiaro che la faccenda verrà a stretto giro affrontata a livello politico e il fatto che la giunta regionale della Basilicata guidata da Vito Bardi è di centrodestra potrebbe agevolare l’operazione di trasferimento di Maraldo nel Piceno.

Nato nel 1961 a Monza, Antonello Maraldo ha trascorso la gioventù ad Ascoli diplomandosi al Liceo Scientifico Orsini e si è poi laureato in Giurisprudenza alla Facoltà di Macerata. La sua vita professionale nel mondo della sanità lo ha visto nel 1990 diventare collaboratore amministrativo dell’Asl 12, per poi assumere l’incarico di dirigente economico dell’Asl 13, con successive esperienze nelle aziende sanitarie di Teramo, L’Aquila e Vasto.

Importante in particolare il lavoro svolto per sette anni quale direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, dove è rimasto fino al febbraio 2023 per poi approdare, dopo una breve tappa all’Inail, in Basilicata. Lo scorso giugno ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Residente a Grottammare, nel 2020 è stato insignito del premio di Grottammarese dell’anno "per aver svolto con passione, competenza ed eccezionale senso del dovere il ruolo di direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti di Ancona, in una fase storica difficilissima a causa dell’emergenza Covid".

