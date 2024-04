Inaugurata la mostra di Italo Pulcini

E’ stata inaugurata, sabato scorso, a Castorano, la mostra personale di Italo Pulcini. L’allestimento è stato curato nell’ incantevole ex Falegnameria di Arnesti e Checc, un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per l’occasione. I locali sono stati messi a disposizione dal parroco don Leonardo con il patrocinio del comune di Castorano, l’assessorato alla cultura e l’ associazione ‘Punti di Vista foto’. La mostra ha come titolo Metamorfismo. Italo Pulcini è un artista poliedrico, spazia dal mosaico, alla pittura, alla grafica, è illustratore e fotografo. Nel 2021, in occasione del 700 anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri è stato designato a rappresentare Lucifero per il canto XXXIV-18 dell’Inferno dal professore Giorgio Gregorio Grasso, che lo ha selezionato insieme ad altri 333 artisti per conto dell’ Istituto nazionale della cultura Si tratta di un’opera esposta a Castora-no. La mostra sarà visitabile fino al 5 maggio, il sabato e la domenica, durante la mattina dalle ore 10 alle 12, nel pomeriggio dal-le ore 17 alle 19, negli altri giorni tramite prenotazione (info 338-3135525 oppure 366-9523878).