Poker dell’Atletico Ascoli. E chiusura in grande stile

ATLETICO

4

UNITED RICCIONE

2

ATLETICO (3-4-3): Pompei 6; Pinto 6, D’Alessandro 6.5 (32’st Dondoni sv), Mazzarani 6.5; Camilloni 6, Vechiarello 6.5 (4’st Ceccarelli 6), Severini 6, Gurini 6.5 (16’st Clerici); Traini 7, Ciabuschi 6 (10’st Olivieri 6), Minicucci 6.5 (12’st Cesario 6.5). A disp.: Torregiani, Marucci, Dondoni, Valentino, Pedrini. All.: Simone Seccardini 6.5.

UNITED RICCIONE (3-5-2): Rossi 5; Moray 5.5, Skyu 7 (25’pt Chiesa 6), Martinelli 5.5; Diodato 7, Tonelli 6.5 (16’st Soumahoro 4), Diambo 5.5, Pellacani 5 (28’st Ferrara 6), Ramires 5.5; Maio 5 (6’st Sylla Fode 6), Samb 5. A disp.: Bulgarelli, Caponi, Mesisca, Carpentieri, Matteucci. All.: Salvatore Utro 5.

Arbitro: Guiotto di Schio 6

Reti: 2’pt Ciabuschi, 11’pt Sydku, 43’pt Gurini, 10’st Diodato, 27’st Cesario su rigore, 41’st Traini.

Note. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Vechiarello, Gurini (A), Samb e Martinelli (U). Angoli: 3-2. Rec.: 4’ pt, 4’ st.

Vince l’Atletico Ascoli, ma il sogno playoff si infrange sulla contemporanea vittoria del Roma City in casa con il già retrocesso Vastogirardi. Un successo che serve quindi solo per conquistare il sesto posto finale in classifica e che per una formazione neopromossa è comunque una specie di ‘scudetto’. Dall’altra parte lo United Riccione con questa sconfitta disputerà i playout contro il Tivoli, in trasferta. La partita si è sbloccata subito con la dodicesima rete stagionale del bomber Jonathan Ciabuschi su assist di D’Alessandro. Arriva dopo poco il pareggio su cross di Tonelli e testa di Syku. Rischia l’autogol Moray che interviene con la punta del piede e impegna il portiere Rossi sul primo palo in una complicata deviazione in corner. A fine primo tempo arriva il secondo gol dell’Atletico Ascoli su un cross di Gurini che sembra innocuo, il portiere Rossi agguanta il pallone in presa alta all’altezza del primo palo, fa un passetto indietro all’interno della porta e si trascina la sfera oltre la linea bianca. La ripresa si apre con la doppia chance per lo United Riccione prima con una conclusione da fuori di Diambo poi con un bel cross di Pellacani su cui Samb clamorosamente solo davanti al portiere non riesce a ribadire in rete. E’ il preludio del gol del pareggio che arriva con una bella azione di Tonelli che crossa per la testa di Sylla Fode, assist per Diodato che solo davanti a Pompei lo infila con un delicato tocco sotto. Torna in vantaggio l’Atletico su calcio di rigore concesso per un ingenuo fallo di Soumahoro su Traini. Dal dischetto Cesario spiazza Rossi per il 3-2 e poi è Angelo Traini lanciato direttamente da un rinvio lungo del portiere Pompei che controlla e infila in diagonale il portiere Rossi. Finisce 4-2 con il tripudio bianconero e con il Patron Graziano Giordani che a centrocampo stappa un magnum di campagne per festeggiare il grande campionato dei suoi.

Valerio Rosa