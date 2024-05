Clementi: "Un brutto epilogo". Mancinelli: "Vittoria importante"

Non è il modo migliore per chiudere la stagione, di certo non quello che Clementi si aspettava. Deluso, scuro in volto, ma consapevole di aver allenato un gruppo di ragazzi che non si è mai arreso di fronte alle difficoltà. "Chiudiamo nel modo peggiore, c’è poco da dire. Abbiamo commesso molti errori in fase difensiva e nel secondo tempo sono risultati fatali - dice mister Clementi -. Tuttavia credo che il campionato della Vigor valga molto più di quanto non dica la classifica, questo gruppo, composto da ragazzi eccezionali, ha sempre dato tutto. Ogni volta che vengo al campo, dimentico ciò che accade all’esterno perché vedere i ragazzi al lavoro è una gioia enorme. Rimane la delusione per quello che non stato e che avremmo potuto raggiungere, ma ci tengo a ringraziare tutti: staff, squadra, società e pubblico, sempre dalla nostra parte".

Molto più rincuorato il tecnico della Sambenedettese Mancinelli che ora guarda ai playoff con più coraggio, stavolta la Samb ha saputo reagire. "Questa vittoria di dà serenità ed è fondamentale per affrontare la gara di Avezzano nel miglior modo possibile - dice mister Mancinelli, tecnico della Samb -. Ci attende una sfida difficile, contro una squadra che farà di tutto per vincere. Sul 3-1 della Vigor ho visto lo scoramento nel volto dei ragazzi, poi è scattata la scintilla, ci siamo messi a giocare a calcio come sappiamo fare e la vittoria l’abbiamo costruita con pazienza. Ora lavoreremo sodo per affrontare al meglio questo nuovo capitolo della stagione". Sulla difesa con tre under, viste anche le assenze, il tecnico spiega: "Metti anche in conto che qualcosa puoi pagarla. Dall’altra parte, però, hai sei giocatori offensivi che nel momento di maggiore difficoltà hanno preso in mano la squadra e ci hanno fatto vincere la partita. È successo di tutto. Ma ho visto una grande prova di carattere. Ora testa all’Avezzano".

Nicolò Scocchera