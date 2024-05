Tenta di fuggire all’alt: non aveva la patente

Nel corso di un servizio di monitoraggio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di condotte illecite, i militari in servizio a Porto Sant’Elpidio e a Porto San Giorgio sono intervenuti in due episodi. A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria un tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, in sella a una motocicletta Yamaha X-Max di proprietà di una 32enne residente a Porto Sant’Elpidio, ha tentato di fuggire non rispettando l’alt. Durante la fuga, ha messo in pericolo la circolazione stradale zigzagando tra le auto in transito. È stato bloccato nella zona industriale sud, dopo aver abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi. È emerso che il 20enne non aveva mai conseguito il titolo di guida e che era gravato da divieto di dimora nel comune, emesso dal tribunale di Fermo il 16 febbraio 2024. La moto è stata sequestrata e affidata al proprietario. I carabinieri di Porto San Giorgio, invece, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un napoletano di 51 anni, anch’egli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso mentre camminava in viale Buozzi indossando un casco integrale nonostante fosse sprovvisto di un veicolo a due ruote. Una volta fermato, ha cercato di eludere l’identificazione pronunciando epiteti offensivi e minacciosi verso i carabinieri, pertanto è stato bloccato e sanzionato anche per la violazione del testo unico per la sicurezza che vieta di comparire con il volto travisato in luoghi pubblici.

Fabio Castori