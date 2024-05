"Ringrazio un gruppo straordinario, questo campionato resterà nella storia"

Decimo risultato utile, il patron Graziano Giordani è il volto della felicità. "Sono molto soddisfatto e devo ringraziare tutti i ragazzi che si sono cementati in un gruppo straordinario come difficilmente si vede. E’ stata questa la nostra vera forza. Nelle ultime dieci gare abbiamo davvero cambiato passo e con la vittoria si chiude un campionato che rimarrà nella storia dell’Atletico Ascoli. Faccio un grande in bocca al lupo al Riccione che disputerà i playout, ma ai ragazzi avevo detto che volevo il massimo impegno per la regolarità del torneo. Il prossimo anno sarà di altissima qualità con Teramo, Sambenedettese, L’Aquila e Avezzano. Noi ci faremo trovare pronti. Intanto ci godiamo questo sesto posto Avrei dato del matto a chi la scorsa estate mi avesse detto che saremmo arrivati ad un passo dai playoff".