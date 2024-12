Inaugurato il cantiere della pista ciclabile a Marina di Massignano

L’assessore regionale alla viabilità e infrastrutture, Francesco Baldelli, nella tarda mattina di ieri si è recato a Marina di Massignano, ricevuto dal sindaco Massimo Romani e dai tecnici, dove ha visionato l’apertura del cantiere per la realizzazione del tratto di pista ciclabile. Un’infrastruttura strategica che rientra nel più ampio progetto di realizzazione della grande dorsale cicloturistica che attraverserà tutta la costa adriatica.

La pista avrà una larghezza di circa 3,5 metri, sarà realizzata con materiali drenanti nel rispetto dell’ambiente e sarà dotata di illuminazione e di un moderno sistema di videosorveglianza, per garantire sicurezza e comfort ai ciclisti e ai pedoni. Il tratto di Marina di Massignano ha una lunghezza di circa 1,5 km e costerà 810 mila euro a fronte della base d’Asta di 923 mila euro, appaltata dalla ditta Francucci Srl di Treia (MC).

La realizzazione è stata possibile grazie all’acquisizione da parte del comune di Massignano dell’area interessata, permettendo così di beneficiare rapidamente dei fondi destinati all’infrastruttura che inizia nel retro spiaggia all’altezza del ristorante "Il Contadino". La pista ciclabile si svilupperà verso nord, unendo il nuovo tratto di Marina di Massignano a quello già esistente del Comune di Campofilone.

Il sindaco di Massignano ha evidenziato come la realizzazione della pista ciclabile sia frutto di un’importante collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Regione Marche e l’assessore Francesco Baldelli. "Siamo solo all’inizio di un progetto ambizioso e impegnativo di riqualificazione della nostra bellissima spiaggia ha affermato Romani - La pista ciclabile rappresenta un’opportunità significativa per lo sviluppo turistico e ambientale di Massignano, valorizzando il litorale e incentivando la mobilità sostenibile. Questo nuovo collegamento ciclabile contribuirà a promuovere la bellezza della costa marchigiana, integrandosi perfettamente con il paesaggio e rispondendo alle esigenze di cittadini e visitatori".

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Baldelli: "Oggi a Marina di Massignano stiamo investendo una parte di quei circa 30 milioni di euro con cui vogliamo completare la ciclovia Adriatica che unisca Gabbice a San Benedetto. I quattro lotti che riguardano questo territorio in provincia di Ascoli e Fermo, (n.d.r. Marina di Massignano, Campofilone, Altidona e Marina Palmense), 3 milioni e 300 mila euro per realizzare un’opera attesa da decenni in questo territorio.

