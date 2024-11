Intelligenza artificiale e imprenditoria: c’è l’incontro a tema

Oggi dalle 15, al Residence ’Le Terrazze’ di Grottammare, la Compagnia delle Opere Marche Sud, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, dedica Expandere 2024 al tema artificial intelligence & human relations. L’incontro sarà introdotto da una conversazione imprenditoriale, poi saranno allestiti cinque laboratori, ai quali potranno partecipare gli iscritti, scegliendone uno, che guidati da esperti dei rispettivi settori produrranno, alla fine dell’evento, una relazione conclusiva sul dibattito. "Il tema che ha contraddistinto gli incontri di quest’anno – ricorda il direttore della Compagnia delle Opere Marche Sud, Massimiliano Di Paolo – è l’Intelligenza Artificiale, perché vogliamo che questo tema entri nelle dinamiche delle imprese, per cui svilupperemo la giornata affrontando dei laboratori. Ci sarà una conversazione imprenditoriale con la dottoressa Barbara Gabrielli, responsabile della comunicazione di Magazzini Gabrielli. Credo che in questa fase sia importante acquisire consapevolezza sull’impatto dell’Intelligenza artificiale nella nostra vita, oltre che nel nostro lavoro, così potremo evitare di temerla inutilmente e comprendere come utilizzarla a nostro vantaggio".