Investito da un’auto: in ospedale il giornalista. Sandro Paci

Il collega giornalista Sandro Paci, 65 anni, è rimasto coinvolto in un serio incidente stradale accaduto ieri mattina sul lungomare di San Benedetto all’altezza dello chalet Stella Marina. L’ex direttore della redazione del Messaggero di San Benedetto prima e di Pescara poi, è stato urtato da una Fiat Panda mentre in bicicletta percorreva il lungomare in direzione nord. Sandro ha battuto violentemente la testa riportando un serio trauma cranico con vasta ferita al cuoio capelluto. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto che ha stabilizzato il paziente e poi l’ha trasportato alla piazzola di via Sgattoni dov’è stato affidato al personale dell’eliambulanza che l’ha centralizzato nell’ospedale Dorico. Secondo i testimoni che hanno prestato i primi soccorsi, Sandro Paci non ha mai perso conoscenza. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma il trasporto nel reparto specializzato dell’ospedale di Torrette si è reso necessario per garantire al paziente la massima assistenza e professionalità nel campo della Neurologia. Per eseguire gli accertamenti tecnici del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale di San Benedetto. Al collega Paci gli auguri di una pronta guarigione.

Ma. Ie.