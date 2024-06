Isc Folignano-Maltignano show

Dopo aver vinto le fasi provinciali e regionali, le alunne dell’Isc Folignano-Maltignano hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, nei giorni scorsi, a Paestum ed Agropoli, in provincia di Salerno, partecipando alle finali nazionali di ‘tag rugby’. Le ragazze hanno rappresentato le Marche arrivando fino in fondo al tabellone del torneo, arrendendosi in semifinale per 7-4 di fronte al Veneto, poi campione nazionale. Le ascolane hanno partecipato alla finale per il terzo posto, riuscendo a battere il Trentino Alto Adige e salendo così sul terzo gradino del podio. Le indescrivibili emozioni del prepartita, con l’inno di Mameli suonato e cantato dai 400 ragazzi presenti, sono state decisamente da brividi. Ma le alunne dell’Isc Folignano-Maltignano non si sono fatte condizionare dall’emozione. Un successo costruito in meno di tre mesi grazie allo spirito di sacrificio delle ragazze, accompagnate e allenate dai professori di educazione fisica Lucio Tarulli e Tiziano Baiocchi, con il supporto del professor Mirko Pignoloni e con la disponibilità della società Amatori Rugby Ascoli e del delegato regionale della federazione Fabrizio Ciavatta. La squadra era composta da Asia Leoni, Annalisa Anemone, Irene Brancadori, Nicole Lappa, Flavia Pica, Susanna Tarli, Giulia Vitali, Allegra Maloni, Francesca Specchi e Gioia Pacitti.

Matteo Porfiri