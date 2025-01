La baby-gang picchia un 53enne. Voleva aiutare un ragazzino pestato

Il ’branco’ di giovanissimi violenti che perversa nella città di San Benedetto rappresenta un problema serio. Gruppi misti di varie nazionalità che si confrontano e minacciano i cittadini, hanno messo a dura prova le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, durante la notte di San Silvestro. Tre persone sono finite all’ospedale e tra queste E. P. di 53 anni, dipendente di un istituto di credito cittadino che è stato picchiato selvaggiamente perché è intervenuto in soccorso di un ragazzino che stava subendo un pestaggio per opera di coetanei. L’uomo è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Ha subito la frattura di uno zigomo e la tumefazione di un occhio. Un episodio gravissimo su cui stanno indagando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto i quali stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino.

E’ accaduto poco dopo la mezzanotte nell’affollatissima isola pedonale del viale Secondo Moretti. L’impiegato, che stava tornando verso casa, si è accorto che vi era in atto un parapiglia fra alcuni giovani con uno di loro steso a terra che veniva picchiato a suon di calci e pugni, così ha deciso di intervenire. I picchiatori, erano in tre e si sono subito dileguati, ma pochi minuti dopo sono tornati indietro, con un numero più numeroso ed hanno aggredito l’uomo colpendolo ripetutamente al volto con una serie di pugni. Il 53enne ha subito danni importanti per cui si è recato al pronto soccorso di San Benedetto facendo scattare, d’ufficio, le indagini delle forze dell’ordine.

Purtroppo la baby-gang è diventata una realtà che minaccia la sicurezza dei cittadini. Non è la prima volta che giovani, anche minorenni, si rendono autori di aggressioni, risse e litigi durante gli eventi ad alta frequentazione, coinvolgendo anche cittadini estranei alle loro dinamiche. Gli investigatori del commissariato, in collaborazione con la polizia locale, stanno lavorando sulle immagini di videosorveglianza alla ricerca di frammenti che possano consentire l’identificazione dei responsabili della brutale aggressione al cinquantatreenne. Questo è solo uno dei casi, il più grave, di risse e litigi andati in scena la notte di San Silvestro a San Benedetto, alcuni bloccati sul nascere dalle forze dell’ordine e altri, purtroppo, andati a segno. Sempre nel centro cittadino si sono dati da fare anche i ladri. I malviventi si sono introdotti in un alloggio ed hanno tagliato la cassaforte. Dentro non vi era nulla di prezioso, ma i ladri hanno arraffato tutto quello che nella casa poteva avere un valore. Anche su questo caso sono in corso indagini da parte del personale del commissariato di San Benedetto.

Marcello Iezzi