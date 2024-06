La diocesi allargata. E’ il giorno di Palmieri

E’ il grande giorno dell’ingresso di monsignor Gianpiero Palmieri nella diocesi di San Benedetto. E’ tutto pronto, in riviera ma anche in vallata, per accogliere il nuovo vescovo, che prenderà il posto di Carlo Bresciani, ufficialmente in ‘pensione’ da oggi per aver raggiunto il limite dei 75 anni. Palmieri, comunque, resterà anche ‘pastore’ di Ascoli, dove subentrò invece tre anni fa, e quindi si troverà a gestire due diverse realtà. Palmieri entrerà ufficialmente nella diocesi sambenedettese questa sera, con una solenne cerimonia che segnerà un momento significativo per tutta la comunità. Previsto, per l’occasione, un programma attentamente organizzato per rispondere al desiderio del vescovo di visitare il Popolo di Dio nei loro luoghi di vita. Si comincerà già nel pomeriggio, alle 16, con l’incontro con i giovani a Centobuchi di Monteprandone. Il vescovo Palmieri inizierà la sua giornata presso il Parco della Conoscenza, dove incontrerà i ragazzi della diocesi e l’Unità Pastorale Parrocchiale. Monteprandone, al confine con la diocesi di Ascoli, sarà il primo punto di contatto del vescovo con la sua nuova comunità. Alle 17.30, poi, prevista la visita al Biancazzurro di San Benedetto, dove monsignor Palmieri incontrerà le associazioni e i movimenti che supportano le persone fragili, tra cui l’Ufficio della pastorale della salute, l’Unitalsi e la Caritas diocesana. Alle 18.30, poi, Sua Eccellenza si sposterà al porto, alla banchina di Riva Malfizia, per un incontro con le autorità civili e militari, nonché con i lavoratori portuali. Infine, alle 19.30 il rito di ingresso e la celebrazione in cattedrale. Per permettere a tutti di partecipare, tutte le celebrazioni serali di oggi saranno sospese. La celebrazione potrà essere seguita anche da piazza Nardone, dove sarà installato un maxischermo che consentirà di seguire tutto. Inoltre, è prevista la diretta dell’evento, dalle 19.30, su Vera Tv (canale 11 per le Marche). Un grande momento, quello di oggi, che dunque segnerà una tappa fondamentale per il futuro della comunità diocesana di San Benedetto e, in parte, anche di quella ascolana, con le due realtà che saranno chiamate a collaborare. Lo stesso monsignor Palmieri, quando venne incaricato da Papa Francesco di seguire entrambe le diocesi, si disse entusiasta per questo compito che gli era stato assegnato e aveva già invitato i fedeli delle due realtà a fare sinergia per percorrere, insieme, un cammino comune.

Matteo Porfiri