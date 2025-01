’La mia passione oltre la divisa’: il concorso Nursind

Il Nursind Ascoli ha promosso il concorso fotografico ’La Mia Passione Oltre la Divisa’, un’iniziativa che ha coinvolto 29 infermieri e Oss, offrendo loro l’opportunità di esprimere il proprio lato creativo al di fuori dell’ambito sanitario. L’evento ha permesso di raccontare le passioni e i talenti nascosti di chi ogni giorno si dedica con impegno al benessere della comunità. Il contest, ispirato al tema #lamiapassioneoltreladivisa, ha raccolto immagini emozionanti, capaci di mostrare il lato più autentico di questi professionisti. Gli scatti sono stati pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale di NurSind Ap, dove la community ha espresso il proprio apprezzamento attraverso i ’like’. La vittoria è andata a Lidia Amadio (803), davanti a Tatiana Piccioni (547) e Sonia Mancini (473). L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo, dimostrando quanto sia importante valorizzare la dimensione personale di chi opera nella sanità. Grazie all’ottimo riscontro, il Nursind Ascoli è già al lavoro per la seconda edizione del concorso, prevista per il prossimo anno. La novità sarà l’introduzione di una giuria esterna per la selezione dei vincitori, con premi ancora più prestigiosi. Un evento che va oltre la professione, ricordandoci che dietro ogni divisa ci sono persone con sogni, talenti e passioni che meritano di essere raccontati e celebrati.