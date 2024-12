La nuova piazza San Tommaso divide. Critiche e apprezzamenti sui social

Social network impazziti, raccolta firme tra genitori, e polemiche a non finire. Questo 2024 non ha intenzione di chiudersi in tranquillità sotto le Cento Torri. Questa volta al centro dello tsunami digitale c’è la piazza di San Tommaso, o meglio, c’è l’intervento che ha da poco rivoluzionato la faccia di una delle più importanti piazzette del centro storico. Ed è bastata una foto caricata sui social ad infuocare la polemica. "Obrobrio, davvero un orrore". "Una piazza totalmente rovinata". "Scempio architettonico, così si trasforma un luogo iconico in un desolante scorcio simil zona industriale". Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono nel post. C’è però anche chi difende la scelta di rivoluzionare l’area: "Un bel progetto – si legge – complimenti all’amministrazione! Bellissima soluzione di arredo urbano che integra mirabilmente le architetture romaniche con il gusto contemporaneo". E c’è anche chi guarda fuori Italia: "L’accostamento tra antico e moderno lo troviamo anche a Parigi, c’è una piramide di vetro davanti al Louvre". Tra Pnrr e altri finanziamenti pubblici al Comune di Ascoli sono stati affidati 882mila euro per tutti gli ‘interventi di riqualificazione di piazza San Tommaso’.

Il progetto, stando a quanto reso pubblico sul portare ‘Open Pnrr’, appartiere alla misura Pinqua, e cioè al Piano innovativo per la qualità abitativa che prevede ‘interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale’. Nello specifico la nuova piazza è stata pensata come un giardino con quattro isole verdi per la vegetazione. Oltre al verde, spicca il bianco del pavimento, con rivestimento di superficie lapidea realizzata in lastre di travertino ascolano, voluto per ospitare elementi architettonici rivestiti di verde che hanno lo scopo di migliorare il livello di comfort climatico. Dopo un sopralluogo nel cantiere tenutosi ad ottobre il sindaco Marco Fioravanti commentava: "Nel progetto voluto per questo tipo di intervento abbiamo voluto lavorare sulla rigenerazione attraverso tre elementi di pavimentazione. Avremo il travertino bianco con una pezzatura piccolina che richiama anche la facciata frontale della chiesa qui presente. A ciò si aggiungerà la pietra lavica siciliana, la stessa che abbiamo utilizzato in corso Trento e Trieste. Qui questo genere di pietra sarà impiegato sui lati del perimetro della piazza. Infine l’elemento fondamentale sarà quello del verde che andrà a completare e decorare un po’ questi spazi. A completamento del tutto sarà installati i giochi per i bambini, con la presenza di altalena e scivoli, oltre un’altalena aggiuntiva per i ragazzi con disabilità".

o.fi.