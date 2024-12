La pista di elisoccorso andrà all’Agraria: prima servono altri lavori

Sarà approntata in un’area nei pressi di via Valle Piana, la pista di elisoccorso temporanea in attesa che la Casa di comunità venga realizzata al quartiere Ragnola. È questa l’idea su cui stanno lavorando le diverse istituzioni competenti, dato che l’anno prossimo partiranno i lavori per l’edificazione dell’immobile per la medicina territoriale: comune e Ast sanno che, in quella fase, la piattaforma per l’eliambulanza non potrà rimanere in via Sgattoni, e quindi verrà spostata all’Agraria per consentire l’apertura del cantiere. Successivamente si ragionerà sulla nuova location. Finora sono state valutate due opzioni a parte quella dell’Agraria: un terreno a sud dello stadio ‘Riviera’ e uno al confine fra San Benedetto e Monteprandone. L’obiettivo, però, è di riportare la pista nei pressi della struttura sanitaria, quindi una volta terminato l’intervento edile di fronte all’istituto ‘Capriotti’, si cercherà uno spazio adeguato nelle immediate vicinanze per ripristinare la base del servizio. L’argomento è stato recentemente trattato in maggioranza e la soluzione di via Valle Piana dovrebbe essere messa nero su bianco tramite apposita delibera di giunta. Sulla questione, il comune sembra in piena sintonia anche con Palazzo Raffaello: la giunta regionale, a metà novembre, ha approvato un protocollo operativo delle attività di elisoccorso, che sulla carta renderebbe più tempestive le attività, anche nelle aree più remote e difficilmente raggiungibili del territorio regionale. Il dispositivo dà attuazione alla modalità di volo ‘Ioc’ (Initial operation capability) e Foc (Full operation capability) che consentono l’atterraggio in siti occasionali con il supporto di personale a terra. Lo spostamento della pista rimane comunque subordinato all’avvio dei lavori per casa e ospedale di comunità, sul quale non è ancora stata ufficializzata una data.

Giuseppe Di Marco