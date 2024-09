La Quintana si prepara per Foligno

La stagione quintanara si prepara a vivere l’ultimo tra i grandi appuntamenti dell’anno. Si tratta della giostra di Foligno, quella della Rivincita, in programma domenica pomeriggio dalle 16. Il favorito principale per la vittoria è Luca Innocenzi. Ci saranno anche altri volti noti della Quintana ascolana. A cominciare dallo stesso Melosso, che difenderà i colori del rione Badia. Il giovane campioncino di Porta Romana, tra l’altro, nello scorso weekend ha portato a casa il successo al Palio della Pacca di San Ginesio, in sella a Club Tropicana. Il 23enne ha battuto il principale antagonista, ovvero Denny Coppari, che allo Squarcia corre per Porta Tufilla. Tornando alla Quintana di Foligno, domenica gareggeranno anche l’ex piazzarolese Nicholas Lionetti per il rione Giotti, Mattia Zannori (che ad agosto è tornato a correre per Porta Maggiore) per Ammanniti, il cavaliere di Sant’Emidio Tommaso Finestra che correrà per il rione Spada e il vice della Piazzarola Mario Cavallari per il Morlupo.

Matteo Porfiri