La Samb a Chieti per l’esame di maturità. Ma Palladini conta assenze importanti

La Samb cerca a Chieti la consacrazione. Dopo le ottime prove con Isernia e Ancona il match con la seconda della classe rappresenta il vero e proprio esame di laurea. Le prestazioni delle due domeniche precedenti alimentano sogni di gloria ma Eusepi e compagni dovranno stare molto attenti al grande spirito battagliero dei neroverdi che saranno trascinati dal numeroso pubblico che sarà presente all’Angelini. Fondamentale, quindi, per la Samb sarà l’approccio mentale alla partita. Sarà una battaglia e quindi i rossoblù dovranno scendere in campo con l’elmetto, abbandonando il fioretto per passare alla sciabola. Palladini, però, fa i conti con assenze importanti. All’Angelini non ci saranno Paolini e Baldassi e con ogni probabilità anche di Pezzola alle prese con un malanno al polpaccio. Recuperato, invece Orfano che andrà ad occupare la corsia sinistra difensiva con Chiatante a destra. Sarà Zini ad affiancare al centro Gennari con Orsini a difendere la porta rossoblù. Per il resto la formazione rossoblù sarà la stessa delle altre due domeniche. Sono quattro i successi della Samb a Chieti, l’ultimo dei quali il 18 settembre 2022, con i rossoblù di Alfonsi e Visi che si impongno per 3-0 con reti di Lulli, Vita e Feliz Rabacal. Il Chieti non batte la formazione rossoblù all’Angelini dal 30 novembre 2014 (2-1 il punteggio). In casa neroverde torna a disposizione l’attaccante esterno Ceccarelli che andrà a collaborare con le altre due punte l’ex Samb Fall e Tourè. Ignoffo dovrà fare a meno del portiere Mercorelli ancora squalificato e del croato Balic. Saranno 650 i tifosi della Samb a sostenere la Samb nel big match di Chieti. Il numero, però, potrebbe essere anche superiore poichè diversi supporters rossoblù potrebbero avere acquistato i tagliandi di tribuna laterale prima che l’Angelini diventasse sold out. La Questura di Chieti consiglia il seguente tragitto per chi raggiungerà la città abruzzese. Percorrere l’A/14, prendere l’innesto per l’A/25 direzione Roma, uscita Chieti-Pescara e successivamente seguire le indicazioni per Chieti Scalo per poi immettersi su viale Abruzzo dove dopo poche centinaia di metri sulla destra si giungerà nel parcheggio riservato alla tifoseria rossoblù. Benedetto Marinangeli