La Samb sbanca Castelfidardo e sale in vetta

SAMBENEDETTESE

(4-3-1-2): Elezaj 5,5, Costanzi 5,5 (32’ st Ausili sv), Fabbri 5,5, Gambini 5 (1’ st Braconi 5,5), Imbriola 5,5, Boccaccini 6, Baldini 5,5 (29’ st Guella sv), Miotto 5,5, Paponi 5,5 (32’ st Morganti sv), Cotugno 5 (9’ st Caprari 5,5), Nanapere 5,5. Panchina: Osama, Bucari, Fossi, Carano. All. Giuliodori.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini 6, Chiatante 6, Pezzola 6,5, Gennari 7, Paolini 6 (1’ st Zini 6), Kerjota 7 (38’ st D’Eramo sv), Guadalupi 6,5 (18’ st Lulli 6), Candellori 6,5, Battista 6,5 (30’ st Fabbrini 6), Eusepi 6, Lonardo 7 (12’ st Tourè 6). Panchina: Semprini, Baldassi, Tataranni, Moretti. All. Mancinelli (Palladini squalificato).

Arbitro: Ammannati di Firenze

Reti: 24’ pt Kerjota, 41’ pt Lonardo, Gennari 48’ pt

Note: Spettatori 1.500. Ammoniti Paponi, Miotto, Costanzi e Fabbrini. Angoli: 3–5. Recupero: 3’ pt, 5’st.

La Samb si sblocca anche in trasferta. E con la prima vittoria lontano dal Riviera delle Palme arriva per i rossoblu anche la vetta della classifica del girone F di serie D seppur in coabitazione con un’altra marchigiana, la Forsempronese, complice il pari interno del Chieti che non va oltre l’1-1 nel derby contro il Teramo. Tutto facile invece per la Samb in un Mancini dove accorrono oltre mille tifosi di cui 250 ospiti che festeggiano il rotondo 0-3 di Eusepi e compagni. La Samb la chiude nel primo tempo con tre gol che tagliano le gambe ai padroni di casa generosi e anche poco fortunati quando Cotugno prende il palo interno quando il risultato era ancora in parità. La Samb fa le prove generali al gol con Battista, ma salva Imbriola e poi con Guadalupi (palo anche per gli ospiti). I rossoblu iniziano a carburare e il gol arriva.

Castelfidardo punito da calcio piazzato. Fa tutto Kerjota che si guadagna la punizione e poi la calcia precisa e angolata per lo 0-1. Dall’altra parte Paponi potrebbe pareggiare, ma non fa i conti con Pezzola che salva sulla linea. Poi ci prova Gambini dalla distanza scheggiando il palo. Castelfidardo che non riesce a gonfiare la rete, mentre la Samb nel giro di pochi minuti, prima del duplice fischio, chiude virtualmente la sfida. Prima con Lonardo che dalla distanza fa partire una conclusione che non lascia scampo a Elezaj dopo una palla persa dai locali. Il tris invece arriva in pieno recupero con Gennari che risolve con la rete una mischia da azione di calcio d’angolo. Nella ripresa la formazione di Palladini (squalificato) amministra senza particolari patemi i tre gol di vantaggio e anzi poco prima della mezz’ora potrebbe anche servire il poker, ma è ancora un palo protagonista, colpito da Kerjota. Poi Eusepi non riesce a superare Elezaj. Ma ai rossoblu bastano i tre gol nel primo tempo per festeggiare alla fine sotto i propri tifosi. Prima vittoria esterna in campionato e primo posto in classifica. Dall’altra parte Castelfidardo generoso e anche sfortunato.