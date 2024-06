La Samb sogna Sbaffo, spesa a Campobasso

Il ’paron’ Nereo Rocco diceva sempre: "una squadra perfetta deve avere un portiere che para tutto, un assassino in difesa, un genio a centrocampo, un mona che segna e sette asini che corrono". Parole che sono valide anche nel 2024, con la speranza che anche la Samb segua questo consiglio che ha permesso a Nereo Rocco di vincere tutto con il Milan. E partendo dal portiere è fondamentale che il diesse Stefano De Angelis non commetta l’errore fatto nella stagione appena conclusa. E cioè con due estremi difensori del 2003, Coco e Pinto, con l’utilizzo per due gare del 2007 Grillo e con l’arrivo del 2004 Ascioti. Con la riduzione del numero degli under da quattro a tre, è possibile anche orientarsi su un portiere over ed i profili a disposizione sono numerosi. Se invece si vuole puntare sui fuoriquota ecco che potrebbe tornare utile anche lo stesso Ascioti che rientra nel range dell’età richiesta dal regolamento. Ma la Samb potrebbe anche chiedere al Cosenza il 2006 Thomas Pompei, sambenedettese doc, che ha disputato un campionato di buon livello da titolare con l’Atletico Ascoli e che torna in Calabria per fine prestito. A meno che De Angelis non abbia altri profili. Per il difensore centrale il sogno è quello di provare a tenere Leonardo Pezzola che vanta richieste dalla Serie C. In ballo ci potrebbe essere anche la riconferma di uno tra Alex Sirri e Luca Sbardella. A centrocampo piacciono due calciatori del Campobasso ancora impegnati, però, nella poule scudetto. I molisani affrontano domani la Cavese. Si tratta del mediano Tomas Grandis, 29 anni che complessivamente ha totalizzato 39 presenze e sei reti e Alessio De Cerchio 37 presenze, sei gol e quattro assist. Entrambi hanno iniziato la stagione con la Luparense per poi a dicembre passare al Campobasso. Bisognerà anche vedere se il club molisano intenda privarsene.

Per la punta il sogno è Alessandro Sbaffo della Recanatese. Il ’re leone’ come lo chiamano i tifosi leopardiano ha realizzato complessivamente 25 reti in due anni di C in giallorosso. Bene 23 i gol messi a segno in D nell’anno della promozione della Recanatese. Il club del presidente Guzzini è in pole position nella classifica dei ripescaggi ed anche Sbaffo attende l’esito delle iscrizioni prima di prendere una decisione. In caso di riammissione in C, il ’re leone’ resterà a Recanati.

Benedetto Marinangeli