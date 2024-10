La stagione teatrale è alle porte

L’edizione 2024-2025 di Energie Vive, progetto per il Teatro delle Energie di Grottammare proposto da Comune e Associazione Profili Artistici con Amat e il contributo di MiC e Regione Marche, è stato presentato ieri dall’assessore alla cultura grottammarese Lorenzo Rossi con la consigliera delegata Rossella Moscardelli, da Eugenio Olivieri di Profili Artistici e dal direttore Amat Gilberto Santini. Con otto titoli in scena, tutti di sabato (inizio ore 21) il cartellone curato da Profili Artistici e Amat si avvierà il 23 novembre per chiudersi il 12 aprile. Primo appuntamento con Giulia Merelli autrice e interprete di ’L’una’, monologo messo in scena con le improvvisazioni al pianoforte di Fabio Capponi. A seguire il 7 dicembre Fabrizio Martorelli propone ’Canto di Natale’ di Dickens con la regia di Antonio Mingarelli. Il 21 dicembre va in scena ’Per lei, nel giorno del suo compleanno’ scritto e diretto da Francesco Bianchi, un progetto di Sea Dogs interpretato da Simone Tangolo e Valeria Impagliazzo. Sabato 18 gennaio Roberto Marinelli è protagonista di "Radio Macbeth", con la drammaturgia e regia di Michele Segreto.

Il 22 febbraio Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia portano in scena "Beati voi che pensate al successo, noi soli pensiamo alla morte e al sesso", una drammaturgia di Tommaso Cardelli, Alessandro Di Murro e Tommaso Emiliani intorno alle opere di Juan Rodolfo Wilcock, produzione del Gruppo della Creta e Fattore K. con la regia di Alessandro Di Murro.

L’8 marzo Barbara Alesse ed Ernesta Argira in ’Una commedia all’Almodovar – La rosa de dos aromas’ dell’autore messicano Emilio Carballido con la traduzione e regia di Barbara Alesse. Il 22 marzo Rosetta Martellini, accompagnata dalla musica dal vivo di Michele Scipioni, è protagonista di ’Brokeback Mountain’ ispirato al film omonimo e adattato dal romanzo premio Pulitzer ’Gente del Wyoming’ di Annie Proulx. Chiusura di cartellone il 12 aprile affidata a Teatro cast che propone ’Casa di bambola’ di Henrik Ibsen, un classico del teatro del Novecento messo in scena con la regia e l’elaborazione drammaturgica di Alessandro Marinelli, interpretato da Roberta Procaccini, Alessio Agostini, Maurizio Emidi, Oriana Ortenzi, Igor Ardini, Gabriella Vecchiattini ed Elisa Maestri. Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla biglietteria del Teatro aperta il giorno di spettacolo dalle 19.30. Info e prevendite Amat 071.2072439, on line su vivaticket.com.

Ma. Ie.