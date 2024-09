La ’strada scolastica’, un successo senza le auto

Se ne è discusso molto, dalle pagine dei giornali a quelle virtuali sui social, e nonostante le lamentele la ‘strada scolastica’ di via San Serafino da Montegranaro sembra essere un successo. Bambini e genitori hanno infatti abbandonato le auto per recarsi a piedi lungo l’ultimo tratto della via, appositamente reso area pedonale temporanea. Si tratta di una settimana di prova per l’area pedonale che parte da via Pergolesi e include parte di via San Serafino da Montegranaro. Una settimana che blocca il traffico nel quartiere Solestà nelle fasce orarie più critiche: dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 16.30. Fino al 20 settembre un tratto della strada è bloccato negli orari di entrata e uscita delle scuole per permettere la creazione di uno spazio sicuro per i pedoni. "Pensavamo ci fosse rifiuto – commenta il presidente della Fiab Ascoli, Enrico Calcinaro – invece gli automobilisti si sono rivelati molto attenti e hanno gradito, i genitori sono stati contenti, i bambini erano sereni. È stato un passo in avanti verso la sicurezza. Finalmente si è vista una comunità chiacchierare fuori dalla scuola in attesa dell’apertura dei cancelli. Una piccola modifica aggiuntiva potrebbe essere anticipare l’apertura dei cancelli alle 7,45 per offrire un ricovero immediato in caso di pioggia ai bambini. La via è piena, le famiglie in serenità chiacchieravano, gli automobilisti non scendevano e lasciavano i bambini da soli alle transenne che così si recavano a scuola in autonomia, un successo".