La tradizione va in scena a Spinetoli

Per il secondo anno consecutivo, l’amministrazione comunale di Spinetoli arricchisce il calendario degli eventi natalizi con la presentazione di un libro che celebra la storia e le tradizioni del territorio. L’evento si terrà l’8 dicembre alle 16.30 nella chiesa Madonna SS. Assunta, in Piazza Roma a Spinetoli. Dopo il successo della nuova edizione di ’Castellum de Spinetulo’ nel 2023, quest’anno sarà la volta di un’inedita raccolta di temi intitolata ’Il ragazzo de’li Carrar’, scritti da Ilario Cicconi, giovane studente dei primi anni del 1900, poi divenuto artigiano nella storica bottega dei Carradori. "Questa iniziativa – dichiara l’assessore alla cultura Lory Mascetti – strettamente legata alla valorizzazione del polo museale e, in particolare, del museo della civiltà contadina, rappresenta un importante passo nella ricostruzione degli ambienti, delle tradizioni e degli stili di vita che hanno caratterizzato un’epoca cruciale per lo sviluppo del nostro territorio".