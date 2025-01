La visita del generale. Nicola Conforti ai carabinieri in riviera

Il generale di brigata Nicola Conforti, comandante della Legione Carabinieri ’Marche’ è giunto a San Benedetto in visita alla compagnia carabinieri. L’alto ufficiale è stato accolto dal capitano Francesco Tessitore, dal comandante del nucleo operativo e radiomobile, da tutti i comandanti delle stazioni della compagnia (San Benedetto, Porto D’Ascoli, Grottammare, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Offida, Cupra Marittima, Montefiore dell’Aso, Montalto delle Marche, Ripatransone e Acquaviva Picena) ed una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri.

Nel corso della visita il Generale ha incontrato il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, che ha espresso parole di ringraziamento e gratitudine per la costante presenza rassicurante che l’Arma profonde in ogni situazione, con particolare riferimento alle ultime attività di contrasto al crimine di strada, rimarcando la oramai consolidata e fruttifera collaborazione tra l’Ente locale e la Compagnia. Ha illustrato, inoltre, le bellezze e le peculiarità del territorio. Il comandante della Legione ha ringraziato il personale per la quotidiana opera profusa per la collettività.